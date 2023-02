Dimissioni Le Graet | già scelto il sostituto Ecco chi sarà

(Di martedì 28 febbraio 2023)Le, giàildell’ex presidente della Federcalcio Francese: tutti i dettagli Noel Lesi è dimesso dalla sua carica di presidente della Federcalcio francese, che ha immediatamente nominato il suo. Si tratta di Philippe Diallo, ex vice-presidente, che occuperà questa carica almeno fino al prossimo giugno, quando vil’assemblea federale che voterà il nuovo presidente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lea colloquio con Kylian Mbappé CLIMA Intanto però il Comitato esecutivo ha avvallato leche erano diventate inevitabili dopo che un rapporto ministeriale aveva messo in luce lo ...Commenta per primo Travolto dalle accuse di molestie e di gestione ormai fuori controllo della Federcalcio francese, si è dimesso oggi - dopo 11 anni di presidenza - Noel Le. Le, 81 anni, era nella bufera da diversi mesi per accuse di molestie e frasi su omofobia e razzismo che gli erano valse critiche da ogni parte. Una perizia voluta dal ministero dello Sport sulla ...

Federcalcio Francese, ufficiali le dimissioni del presidente Le Graet Calcio in Pillole

Il numero 1 federale è accusato di molestie sessuali e comportamenti inappropriati PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il presidente della FFF, ...L’ormai ex presidente della federcalcio era da tempo nel mirino per alcuni suoi comportamenti ambigui: un recente rapporto ministeriale lo ha definitivamente messo all’angolo ...