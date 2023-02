"DiMartedì", alle 21.20 su La 7: ospiti e anticipazioni della puntata (Di martedì 28 febbraio 2023) "DiMartedì", questa sera alle 21.20 su La 7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata ci sarà la vittoria di Elly Schlein nelle primarie del Pd: cosa ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) "", questa sera21.20 su La 7 una nuovadel talk show condotto da Giovanni Floris. Al centroci sarà la vittoria di Elly Schlein nelle primarie del Pd: cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ant5410 : RT @INGFiore2: @M_gabanelli ha fatto un intervento magistrale a #dimartedì sulla vergogna delle concessioni perpetue alle lobby di #balnear… - milva17672857 : RT @Cristin28310623: Grazie a @ellyesse per aver parlato a @diMartedi del diritto scippato alle donne con l'annullamento di #opzionedonna.… - margheritasenn2 : RT @Cristin28310623: Grazie a @ellyesse per aver parlato a @diMartedi del diritto scippato alle donne con l'annullamento di #opzionedonna.… - Cristin28310623 : RT @Cristin28310623: Grazie a @ellyesse per aver parlato a @diMartedi del diritto scippato alle donne con l'annullamento di #opzionedonna.… - ManginiStefy : RT @Cristin28310623: Grazie a @ellyesse per aver parlato a @diMartedi del diritto scippato alle donne con l'annullamento di #opzionedonna.… -

"DiMartedì", alle 21.20 su La 7: ospiti e anticipazioni della puntata "DiMartedì", questa sera alle 21.20 su La 7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata ci sarà la vittoria di Elly Schlein nelle primarie del Pd: cosa cambierà ... Belve, gli ospiti di martedì 28 febbraio: Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:25 alle 18:55 nella fascia immediatamente ... inoltre, martedì 28 febbraio 2023 , torna l'appuntamento con DiMartedì " il talk show di La7 condotto ... Cartabianca: ospiti di martedì 28 febbraio. Anticipazioni di stasera Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:25 alle 18:55 nella fascia immediatamente ... inoltre, martedì 28 febbraio 2023 , torna l'appuntamento con DiMartedì " il talk show di La7 condotto ... ", questa sera21.20 su La 7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata ci sarà la vittoria di Elly Schlein nelle primarie del Pd: cosa cambierà ...Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:2518:55 nella fascia immediatamente ... inoltre, martedì 28 febbraio 2023 , torna l'appuntamento con" il talk show di La7 condotto ...Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:2518:55 nella fascia immediatamente ... inoltre, martedì 28 febbraio 2023 , torna l'appuntamento con" il talk show di La7 condotto ... “DiMartedì”, alle 21.20 su La 7: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it