Digitalizzazione e addio burocrazia | l' app che fa l' Empoli vincente

(Di martedì 28 febbraio 2023) Un click per lo sport. Uno strumento semplice, chiaro e che può offrire nuove soluzioni per tutti gli appassionati. Un'applicazione già oggi usata da oltre mille club sparsi in Italia. Sia tra i dilettanti che in ambito giovanile. E di varie discipline. Senza dimenticare tre prestigiosi club di calcio professionistico: l'in serie A, il Pisa tra i cadetti e la Reggiana, che attualmente milita in Serie C. Dai pagamenti delle iscrizioni alla gestione dei campi, dal materiale tecnico alla fatturazione elettronica, dalla consegna di certificati medici alle convocazioni. Quello che una volta occupava polverosi scaffali pieni di carta, oggi viene superato grazie ad un normale cellulare. Una vera e propria rivoluzione, che in un click bypassa la farraginosaitaliana. Sporteams ha sviluppato GeCo, un gestionale dedicato alle società sportive ...