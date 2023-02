Diffidati Juventus-Torino, i bianconeri a rischio squalifica in vista della Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus, dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, è pronta a tornare in campo all’Allianz Stadium contro il Torino nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine piemontese vuole ottenere una nuova vittoria per avvicinarsi ulteriormente alle dirette avversarie nella corsa all’Europa. Nel prossimo turno, però, ci sarà il big-match contro la Roma e per questo motivo i calciatori di Massimiliano Allegri dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli. Nella lista dei Diffidati figurano tre giocatori che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i giallorossi: si tratta di Adrien Rabiot, Moise Kean ed Alex Sandro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) La, dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, è pronta a tornare in campo all’Allianz Stadium contro ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine piemontese vuole ottenere una nuova vittoria per avvicinarsi ulteriormente alle dirette avversarie nella corsa all’Europa. Nel prossimo turno, però, ci sarà il big-match contro lae per questo motivo i calciatori di Massimiliano Allegri dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli. Nella lista deifigurano tre giocatori che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i giallorossi: si tratta di Adrien Rabiot, Moise Kean ed Alex Sandro. SportFace.

