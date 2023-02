Diego Armando Maradona, l’ex compagno Pasculli dichiara: “Se solo avessero voluto, lo avrebbero salvato” (Di martedì 28 febbraio 2023) l’ex attaccante del Lecce, Pedro Pablo Pasculli, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni choc sul destino e la fine di Diego Armando Maradona, rivelando particolari importanti riguardo la gestione degli ultimi anni in vita del Pibe de Oro, commosso ha raccontato: “Avevamo un gruppo Whatsapp con tutti i campioni del Mondiale ’86, ma a un certo punto l’agente di Diego lo cancellò. Diceva che era meglio che dormisse e ci negò anche la possibilità di fargli gli auguri per il compleanno. La verità è che se lo avessero voluto salvare lo avrebbero portato in Europa a curarsi. E invece hanno preferito lasciarlo morire in Argentina“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023)attaccante del Lecce, Pedro Pablo, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcunezioni choc sul destino e la fine di, rivelando particolari importanti riguardo la gestione degli ultimi anni in vita del Pibe de Oro, commosso ha raccontato: “Avevamo un gruppo Whatsapp con tutti i campioni del Mondiale ’86, ma a un certo punto l’agente dilo cancellò. Diceva che era meglio che dormisse e ci negò anche la possibilità di fargli gli auguri per il compleanno. La verità è che se losalvare loportato in Europa a curarsi. E invece hanno preferito lasciarlo morire in Argentina“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MR__Pezzoni : Stadio Diego Armando Maradona, nous voilà - apetrazzuolo : SKY - Marchetti: 'Il Napoli non deve porsi limiti, ha dimostrato di poter essere competitivo anche in Europa' - daniele7217 : RT @ForzaNapoliSe18: Next match is Venerdi ??Napoli?? - Lazio ?? Stadio Diego Armando Maradona 20:45 FORZA NAPOLI SEMPRE ?? ?? - NapoliCalcio_ : - RegnoFa : ?????? Regno Delle Due Sicilie FA 'Domenico Sepe omaggia il Gran Caffè Gambrinus di un volto da lui realizzato di D… -