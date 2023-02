Die Hart | la recensione | Kevin Hart in una action comedy su misura

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi Die, film che raccoglie gli episodi della serie nata su Quibi in ottanta minuti di visione, tra comicità e improbabili dinamiche. Disponibile su Amazon Prime Video. L'attoresta pubblicizzando uno dei suoi ultimi film, l'ennesimo buddy movie nel quale fa coppia con Dwayne "The Rock" Johnson, ma finisce per non essere preso sul serio dai presentatori dello show, al punto di dare di matto e dichiarare in diretta televisiva, di fronte a milioni di persone, che la pellicola fa schifo. Una caduta di stile che rischia di costargli cara e compromettere la sua intera carriera, con ingaggi precedentemente presi ora improvvisamente annullati e un generale calo di popolarità. Durante il suo sbrottare...

Come vi raccontiamo infatti nella recensione di, la star decaduta viene contattata da Claude Van de Velde, ritenuto il più grande regista di action movie in attività, che intende farlo ...

