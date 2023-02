“Devastati dal dolore”. Terribile lutto per il cantante, il figlio 16enne morto in un incidente stradale (Di martedì 28 febbraio 2023) Terribile lutto per il cantante. Il figlio 16enne è morto a seguito di un incidente stradale ed è stato lo stesso artista a darne l’annuncio. Sui social, accanto a a una foto del ragazzo, il cantante ha scritto: “Non c’è modo che io possa scriverlo, ma lo sono…. Nostro figlio è stato ucciso ieri notte. Aveva solo 16 anni ed era una vera leggenda”. “Anima gentilissima, gentile, amico di tutti. Se lo conoscevi, lo sai. Non lo dimenticheremo mai finché saremo qui sulla terra. Non ho idea del perché succedano cose del genere. Siamo completamente sotto shock e non sappiamo cosa riserva il futuro”, ha scritto il cantante in un lungo post pubblicato sul suo account social. Leggi anche: “Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)per il. Ila seguito di uned è stato lo stesso artista a darne l’annuncio. Sui social, accanto a a una foto del ragazzo, ilha scritto: “Non c’è modo che io possa scriverlo, ma lo sono…. Nostroè stato ucciso ieri notte. Aveva solo 16 anni ed era una vera leggenda”. “Anima gentilissima, gentile, amico di tutti. Se lo conoscevi, lo sai. Non lo dimenticheremo mai finché saremo qui sulla terra. Non ho idea del perché succedano cose del genere. Siamo completamente sotto shock e non sappiamo cosa riserva il futuro”, ha scritto ilin un lungo post pubblicato sul suo account social. Leggi anche: “Un ...

