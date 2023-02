Desertificazione del centro storico, in 10 anni perso il 15% dei negozi (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta ha perso 154 attività commerciali negli ultimi 10 anni, di queste circa un terzo si trovava nel centro storico. Un calo del 15% che pesa notevolmente sull’economia del territorio. Questo è infatti uno dei dati più vistosi che emergono da un’analisi sulla demografia d’impresa condotta in tutte le città italiane dall’Ufficio Studi Confcommercio, elaborando le statistiche del centro studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne. Nel dettaglio, scorrendo i numeri e le tipologie di impresa, si scopre che nel 2012 Caserta disponeva di ben 1.081 negozi al dettaglio (di questi quasi la metà nel centro storico) mentre a giugno 2022 ne erano rimasti soltanto 927. La flessione maggiore si registra tra le attività specializzate ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta ha154 attività commerciali negli ultimi 10, di queste circa un terzo si trovava nel. Un calo del 15% che pesa notevolmente sull’economia del territorio. Questo è infatti uno dei dati più vistosi che emergono da un’analisi sulla demografia d’impresa condotta in tutte le città italiane dall’Ufficio Studi Confcommercio, elaborando le statistiche delstudi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne. Nel dettaglio, scorrendo i numeri e le tipologie di impresa, si scopre che nel 2012 Caserta disponeva di ben 1.081al dettaglio (di questi quasi la metà nel) mentre a giugno 2022 ne erano rimasti soltanto 927. La flessione maggiore si registra tra le attività specializzate ...

