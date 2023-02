(Di martedì 28 febbraio 2023) Laha battuto 4-2 ildopo untra sorpassi e controsorpassi. In gol anche l’ex di turno Bremer, che ha siglato il primo sorpasso bianconero SPETTACOLO ?della Molecon sorpassi e controsorpassi. Ilparte fortissimo e dopo quattro minuti gela l’Allianz Stadium con Karamoh, che insacca deviando da calcio d’angolo. La reazione dellaperò non si fa attendere: Kostic pennella dalla sinistra e puntuale tap-in dell’altro esterno Cuadrado. In mezzo al campo è una battaglia continua con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare. Nei minuti finali di primo tempo, ilsi riaccende. Prima segna Sanabria al 44? e subito pareggia nuovamente i conti Danilo di testa. ...

Derby spettacolare, vince la Juventus. Il Torino si perde negli ultimi 20'! Inter-News.it

Un ottimo derby giocato dai granata al 45' si chiude in parità per 2-2 con il gol in avvio di gara di Karamoh su azione di calcio d'angolo, pari di Cuadrado al 20', ...Juve-Torino 2-2 al 45'. Il primo tempo termina in parità, con i granata avanti subito e con i bianconeri che pareggiano.