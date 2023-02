Depressione | boom in Europa | raddoppiato il consumo di psicofarmaci L’esperto | “Il contesto sociale aiuta molto”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 febbraio 2023) In vent’anni i cittadini europei hannoil quantitativo di farmaci assunti per combattere la: all’inizio del millennio erano 30,5 al giorno ogni mille persone, mentre oggi il dato si attesta a 75,3, un aumento del 147%. Il dato arriva dall’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che mostra come ai primi posti della classifica comunitaria per utilizzo deglici siano i paesi nordici: domina l’Islanda con 153 dosi, la Gran Bretagna con 108 e la Svezia con 105. In mezzo, al secondo posto, l’eccezione del Portogallo con 131. L’Italia, con 39 dosi, è al di sotto della media europea. Sorprende vedere l’Islanda al primo posto dopo che nel 2020 si classificò seconda nel World Happiness Report, il rapporto sulla felicità nel mondo. Anche la Svezia, sesta per soddisfazione dei propri ...