Demiral cuore d’oro | Non lo dimenticherò” Il gesto commovente

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus è una grande famiglia e non dimentica coloro che l’hanno aiutata per grandi risultati ene è la prova vivente. È assolutamente opinione comune il fatto che uno dei peggiori errori in sede di mercato degli ultimi anni sia stata la cessione troppo freddolosa di Merih, con il difensore turco attualmente all’Atalanta che avrebbe fatto davvero comodo alla Juventus. Troppe volte è stato chiuso però dalla presenza di grandissimi campioni ormai sul viale del tramonto, come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, per questo motivo probabilmente serviva avere un po’ più di pazienza. Nonostante questo il suo rapporto con la società è ancora più che positivo e lo è soprattutto con i suoi ex compagni di squadra, persone con le quali ha saputo legare davvero in maniera molto stretta, potendo così dare vita anche a una straordinaria campagna ...