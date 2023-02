Demenza, una ricerca (durata più di 25 anni) svela i 7 fattori che prevengono il declino mentale (Di martedì 28 febbraio 2023) L'adozione di sette sane abitudini nella mezza età riduce significativamente il rischio di Demenza . a confermarlo è uno studio condotto dai ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston , ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) L'adozione di sette sane abitudini nella mezza età riduce significativamente il rischio di. a confermarlo è uno studio condotto daitori del Brigham and Women's Hospital di Boston , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninoBertolino : RT @elisamariastel1: Il medico di Obama; il declino cognitivo di Biden finirà in una guerra con Cina e Russia. Non scaricate la responsabi… - Giando_Riceputi : @ShooterHatesYou Giovani si e’ a 15 anni a 30 anni si è più che adulti , da voi in Italia si considera giovane un… - tremendoandre : RT @elisamariastel1: Il medico di Obama; il declino cognitivo di Biden finirà in una guerra con Cina e Russia. Non scaricate la responsabi… - oldcancer80 : @SkyItalia @SkySport Date una regolata a #Caressa, noi amanti dello #Sport amiamo ascoltare chi ne capisce come… - cronache_s : Una nuova ricerca che ha seguito partecipanti di sesso femminile per due decenni ha scoperto che sette abitudini ne… -