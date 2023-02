De Zerbi e il richiamo dell'Italia | per i bookie ipotesi Juventus | Inter alla finestra

(Di martedì 28 febbraio 2023) L'esperienza britannica di Roberto Deva come meglio non potrebbe. In Premier League, sulla panchina del Brighton, l'ex tecnico...

L’esperienza britannica di Roberto De Zerbi va come meglio non potrebbe. In Premier League, sulla panchina del Brighton, l’ex tecnico del Sassuolo ha trovato il modo di farsi conoscere anche fuori dal ...Francesco Farioli e un’idea di calcio rivoluzionaria: l’esteta che si è preso le luci della ribalta. C’è chi lo ha paragonato a Roberto De Zerbi. E in effetti le sinergie con l’attuale tecnico del Bri ...