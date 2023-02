(Di martedì 28 febbraio 2023) Deha parlato in merito a, match vinto dai felsinei 1-0. Il giocatore rossoblù vede grandi meriti nella squadra di Thiago Motta GRANDE? Lorenzo Deripercorre la vittoria delcontro l’al Dall’Ara: «Delusione? In realtà, mi aspettavo una prestazione così dalperché vedo gli allenamenti e gli approcci che abbiamo alle partite. Veniamo da una serie di partite positive, l’hauna squadra in». Le sue parole in collegamento su Dazn.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : De Silvestri: «Demeriti Inter? Ha trovato davanti a sé un Bologna in forma» - -

"non si acquisisce per meriti né si perde per". Da mesi Ernesto Fazzalari, detenuto al 41 bis presso il carcere di Parma ed ex numero due dopo Matteo Messina Denaro tra i ricercati ..." "non si acquisisce per meriti né si perde per". Da mesi Ernesto Fazzalari, detenuto al 41 bis presso il carcere di Parma ed ex numero due " dopo Matteo Messina Denaro " tra i ...

De Silvestri: «Demeriti Inter Ha trovato davanti a sé un Bologna in forma» Inter-News.it

Bologna-Monza 0-1, le pagelle: Donati decisivo, Petagna super ... Il Cittadino di Monza e Brianza

Gazzetta Della Spezia & Provincia Gazzetta della Spezia

HA UN TUMORE AGGRESSIVO MA FAZZALARI RESTA AL 41 BIS Nessuno tocchi Caino

Messaggero Veneto, le pagelle: Beto il peggiore, Silvestri il migliore TuttoUdinese.it

Qui vogliamo prenderci un rischio. Difficile consigliare Audero quest’anno, non tanto per demeriti suoi, quanto per demeriti della sua squadra. Contro l’Inter, però, la Sampdoria si è difesa bene, pur ...