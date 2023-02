De Grandis | «Inzaghi non sa cambiare rotta Ha fatto buon lavoro | però…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023) Simoneè definitivamente nel banco degli imputati. La sconfitta con il Bologna ha lasciato scorie, Stefano Deha parlato così del tecnico e delle differenze con altri suoi colleghi su Sky Sport. DIFFERENZE – Stefano Deha parlato così su Sky Sport di Simone: «L’allenatore gestisce bene le partite se iniziano bene, come nei match importanti con il Milan. Ogni volta che la partita ha un incidente però non c’è un leader che riesce a dare la scossa. In questo Brozovic è mancato tanto, sebbene non sia nelle migliori condizioni.poi non fa cambi risolutivi, cambi didella squadra all’interno della stessa partita. Non so se è una difficoltà di gestione dello staff. Quando l’Inter è passata da Conte adopo lo Scudetto i ...