Davide Donadei, l’ex fidanzata difende una VIP: la reazione del gieffino (Di martedì 28 febbraio 2023) Davide Donadei, l’ex fidanzata interviene per difendere Antonella: la reazione ed il commento del VIP post puntata Davide Donadei ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip pochi mesi fa. La sua nuova esperienza televisiva prosegue. Negli ultimi mesi Davide attraverso i social ha annunciato la fine della storia d’amore con Chiara Rabbi. Ieri sera nel corso della trentasettesima puntata del noto reality show di Canale 5, Chiara Rabbi è intervenuta sui social mostrando solidarietà e vicinanza alla gieffina Antonella Fiordelisi dopo essere stata nuovamente per tutta la serata al centro di confronti e critiche. Leggi anche –> Sarah Altobello delusa da Milena La VIP ribatte: “Sai perchè sono qua?” Il commento di Chiara ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)interviene perre Antonella: laed il commento del VIP post puntataha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip pochi mesi fa. La sua nuova esperienza televisiva prosegue. Negli ultimi mesiattraverso i social ha annunciato la fine della storia d’amore con Chiara Rabbi. Ieri sera nel corso della trentasettesima puntata del noto reality show di Canale 5, Chiara Rabbi è intervenuta sui social mostrando solidarietà e vicinanza alla gieffina Antonella Fiordelisi dopo essere stata nuovamente per tutta la serata al centro di confronti e critiche. Leggi anche –> Sarah Altobello delusa da Milena La VIP ribatte: “Sai perchè sono qua?” Il commento di Chiara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... otnus18 : Raga ma voi lo sapevate che Davide Donadei in realtà di chiama Gandhi? #donnalisi - redazionerumors : Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, il messaggio velenoso di Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei ha colp… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha letto a Davide Donadei un tweet da parte di Chiara Rabbi, la sua ex fidanzata, conosc… - Valeria80932179 : @AlbertinaDamia1 @janira__25 L'unica persona assennata Davide Donadei! Gliene Ha fatte abbastanza Edo e ieri è stata solo la goccia... - fanpage : Al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha letto a Davide Donadei un tweet da parte di Chiara Rabbi, la sua ex fidanz… -