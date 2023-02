Dario Franceschini e signora all' incasso In cambio | Elly Schlein Che roba è il Pd

(Di martedì 28 febbraio 2023) L'uomo giusto per tutte le stagioni. Se c'è un personaggio della politica che interpreta al meglio la versatilità nel posizionarsi nei posti chiave del Partito democratico quello èche ha anche la grande capacità di fiutare l'aria che gli permette di posizionarsi sempre dal lato giusto del partito per poi raccogline i frutti. Ora cheè stata eletta segretaria passerà all'per lui e per la moglie, la neodeputata Michela Di Biase. Secondo Dagospia sembra che sia stata proprio lei a convincere il marito ad appoggiare la candidata svizzero-italiana, data per sfavorita, e ora si appresta a riscuotere: si fa il suo nome per la squadra della nuova segretaria Pd, ma anche come nuova capogruppo alla Camera. Quanto all'ex ministro della Cultura un incarico nel partito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Il fiuto di Dario #Franceschini per Elly #Schlein: l’unico del #Pd che non perde mai #primariepd2023 #28febbraio… - frenkytwo : @lacavaz @dariofrance @ellyesse Ma se lui è uno delle colonne . sinistra dem composta da Andrea Orlando e Nicola Z… - frenkytwo : @dariofrance @ellyesse Gli attori che appoggiano l'onda sono vecchi.'Un riferimento alla sinistra dem composta da A… - Geny12060205 : @EugenioCardi Facce nuove tipo la moglie di Dario Franceschini, fedelissima della Schlein? Boccia, bersani e dalema… - falitalia : @MarcoRizzoPC Liberisti tipo il ministro imprenditore con i soldi dei contribuenti Dario #Franceschini, padre padro… -

Spero, per loro, che non facciano la fine dei tonni in una tonnara, compreso - prima o poi -, ancora una volta schieratosi col vincitore di turno nella convinzione di avere ...Lei li ha eccome, e, l'uomo forte di ogni fase congressuale ('ha la grande capacità di capire sempre chi vince e di sposare la causa giusta', dicono di lui anche gli amici ...

Franceschini, "il naso della sinistra". "Elly Schlein è un'onda travolgente". Ancora una volta vince lui Il Foglio

Elly Schlein, i capicorrente dietro l'exploit: Franceschini, Boccia e la sinistra dem ilmessaggero.it

Dal voto di opinione al Sud al volontariato. Perché non basta la ditta (o Franceschini) a spiegare il fenomeno Schlein Open

Il talento di Franceschini, l'eterno vincitore. Pure stavolta ha puntato sul cavallo giusto ilGiornale.it

Franceschini, il “banco“ che non perde mai e la scuola Dc Formiche.net

Prodotto del nuovismo ma anche del notabilato. Estranea alle solite logiche correntizie - quelle che hanno fatto dimettere in serie tutti i segretari del Pd - ma anche no. Di salotto, ma anche a suo..È l’uomo che non sbaglia un colpo, schierandosi in maniera sistematica, quasi scientifica, dalla parte giusta, quella dei vincitori ...