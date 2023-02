Daniele Scardina, pugile si sente male dopo l'allenamento: operato d'urgenza alla testa (Di martedì 28 febbraio 2023) Dramma Daniele Scardina. King Toretto è in gravi condizioni. Il pugile milanese è stato operato urgentemente alla testa: l?intervento si è concluso alle 21.30. dopo un... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 febbraio 2023) Dramma. King Toretto è in gravi condizioni. Ilmilanese è statourgentemente: l?intervento si è concluso alle 21.30.un...

