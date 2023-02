Daniele Scardina | malore in allenamento | operato d’urgenza

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il pugileè stato sottoposto a un intervento chirurgicopresso la clinica Humanitas di Rozzano in seguito a unaccusato mentre si stava allenando in palestra. Le condizioni di ‘King Toretto’ – il suo soprannome- sarebbero preoccupanti, la prognosi rimane riservata.ha interrotto l’perché si è sentito poco bene. Poco dopo, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba e ha perso i sensi. Il pugile si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. L'articolo proviene da Italia Sera.

