Daniele Scardina | il pugile si sente male dopo l' allenamento | operato d' urgenza alla testa | è in coma

Daniele Scardina, operato d’urgenza alla testa: il pugile si è sentito male dopo un allenamento Corriere della Sera

Apprensione per le condizioni di Daniele Scardina. Il pugile milanese si è sentito male si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di ...