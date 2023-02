Dalla Serie A alla Süper Lig, Emiliano Viviano a ‘Cose di Calcio’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì sportivo su Cusano Italia Tv con ‘Cose di Calcio’, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti. Tanti gli ospiti che commenteranno la 24esima giornata di Serie A che ancora si deve concludere con il derby della Mole, il match più atteso a Torino. Scenderà dunque in campo una Juventus che si presenta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì sportivo su Cusano Italia Tv condi, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti. Tanti gli ospiti che commenteranno la 24esima giornata diA che ancora si deve concludere con il derby della Mole, il match più atteso a Torino. Scenderà dunque in campo una Juventus che si presenta ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori cas… - oss_romano : #28febbraio Insieme: di chiese costruite dal basso, dal popolo, dalla comunità si occuperà la nuova serie di… - ZZiliani : Dicono che i diritti della serie A senza la #Juventus non valgano niente: fa ridere, ma liberi di pensarlo. Di cert… - siamo_la_Roma : ?? Deja-vu #Roma ?? Sconfitta di nuovo dalla #Cremonese ?? Allo Zini finisce 2-1 #CremoneseRoma #ASRoma - francesca_2u : RT @OptaPaolo: 1 - La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori casa contro… -