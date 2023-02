Dal lavoro alla riforma fiscale, dall' ecologia alla parità di genere: i 20 punti di Elly Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Il programma della nuova leader del Pd Elly Schlein tocca sostanzialmente 20 temi: dal lavoro alla riforma fiscale, dall' ecologia alla parità di genere, fino al'Ucraina . Questi i punti principali: ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il programma della nuova leader del Pdtocca sostanzialmente 20 temi: daldi, fino al'Ucraina . Questi iprincipali: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @sfacuz Ma guardi che questo E' lavoro. A meno che non creda che presentarsi all'una di notte in Senato chiuso, cal… - PagellaPolitica : Dal clima al lavoro, passando per i diritti civili e l’immigrazione: ecco con quali proposte Elly Schlein è diventa… - FratellidItalia : ?? Le politiche portate avanti dal #GovernoMeloni stanno dando i loro frutti. Grazie al lavoro costante e serio dell… - athenasdaughthr : ah no scusami la dignità di una persona in effetti si misura dal lavoro che fa - marrobruno56 : Eilà ProVax! Questo mentre i nostri cari morivano Questo mentre le mascherine non servivano a niente Questo mentre… -