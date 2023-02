(Di martedì 28 febbraio 2023) Dall'esplosione all'involuzione:, le tappe in rossonero Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coleichelegge : @DebAttanasio @miridesant In effetti visto che da una quindicina d'anni, fra le altre cose, mi occupo di editing, e… - Gazzetta_it : Dai gol sbagliati al contratto: tutti i punti interrogativi nella testa di #Leao #Milan - CincoManu : @locopartenopeo @PaPaganini Due/tre titolari del napoli, è un dato di fatto. Vi hanno salvato giocatori che finiran… - kekko_molise87 : @MarrazzoAniello @dotffg @pisto_gol Belli svegli dai - dallacassia1 : @pisto_gol Dai non umiliarlo cosi?? #Caressa -

Ibra nel dopogara con l'Atalanta l'ha buttata sul ridere - 'Ho abbassato il mio stipendio per far avere di più a lui' -, ma è stato un siparietto che, pur nell'ambito della gag, ha fatto capire ......risultati Allegri sta riuscendo nel suo scopo: dopo la sconfitta con il Monza la Juventus ha infilato tre vittorie consecutive contro Salernitana, Fiorentina e Spezia senza subire un soloe ...... con ilal Verona, è arrivato a quota cinque reti nelle ultime quattro partite, gli stessi...finalmente si gode un centravanti degno di questo nome dopo mesi e mesi di alternanza forzata...

Verona Fiorentina, gol incredibile di Biraghi da centrocampo LA NAZIONE

Il pronostico di Cittadella-Brescia, incontro valido per la 27ª giornata di Serie B e in prgramma per mercoledì 1 marzo alle ore 20:30 ...Nel fine settimana ha trovato il suo primo centro in Serie B contro il Palermo dopo i primi mesi non semplici a Pisa ...