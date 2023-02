Da Milano: Napoli in pressing su Beto dell’Udinese (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli continua a monitorare Beto dell’Udinese, il giocatore portoghese piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’Interesse del Napoli per Beto è costante. Secondo quanto riferisce calciomercato.com la società di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare il giocatore dell’Udinese che fino ad ora ha messo a segno 8 gol. Velocità e fisicità per il 25enne nato a Lisbona che può ancora crescere, nonostante non sia proprio giovanissimo. Secondo quanto fa sapere la testata specializzata in calciomercato negli ultimi mesi il Napoli ha fatto seguire Beto da alcuni osservatori. Spesso l’attaccante dell’Udinese è stato studiato da alcuni incaricati del Napoli che poi hanno fornito relazioni al direttore ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilcontinua a monitorare, il giocatore portoghese piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’Interesse delperè costante. Secondo quanto riferisce calciomercato.com la società di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare il giocatoreche fino ad ora ha messo a segno 8 gol. Velocità e fisicità per il 25enne nato a Lisbona che può ancora crescere, nonostante non sia proprio giovanissimo. Secondo quanto fa sapere la testata specializzata in calciomercato negli ultimi mesi ilha fatto seguireda alcuni osservatori. Spesso l’attaccanteè stato studiato da alcuni incaricati delche poi hanno fornito relazioni al direttore ...

