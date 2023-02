Da Milano al mondo, il nuovo film del Made in Italy - Magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Sette giorni da ricordare tra eventi superstar, giovani talenti e tanto pubblico. E per il gran finale la pellicola di John Maggio sui nostri ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Sette giorni da ricordare tra eventi superstar, giovani talenti e tanto pubblico. E per il gran finale la pellicola di John Maggio sui nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Questa mattina a Venezia alla cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026 con i presidenti delle Regioni os… - borghi_claudio : Arrivato a Milano, fashion week, un mondo a sé, incurante dell'universo attorno. - gruppo_milano : PFIZER INVESTE 28 MILIARDI PER RILANCIARSI: CRISI DI IMMAGINE? Una infinitesima parte di ciò che dovrebbe usare pe… - GiuseppeGuerin1 : RT @aclilombardia: Vitali sui migranti annegati: «Persone, non numeri». Per il responsabile Pastorale migranti di Milano il problema non pu… - stefanopasottiD : Qui trovate un contenuto legato al mondo del design. #design #designer #designthinking #DesignatedSurvivor60Days… -