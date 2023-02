“Da me non esce più niente, non entra più nessuno”: Arisa senza filtri su Instagram (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sembra essere un periodo facile per Arisa, in perenne lotta con se stessa e con le aspettative degli altri. La cantante ha pubblicato su Instagram una poesia, uno sfogo senza filtri e a cuore aperto che ha particolarmente colpito i suoi fan. Arisa a cuore aperto su Instagram: la poesia malinconica Forte e fragile allo stesso tempo, Arisa ha abituato il suo pubblico a confessioni a volte scomode, altre volte profondamente sincere. Sempre in linea con la sua personalità tanto entusiasta quanto votata all’emotività e all’irrequietezza, la cantante ha condiviso su Instagram una sua riflessione, una poesia dal sapore triste e malinconico, con la quale ha voluto far emergere il senso di solitudine che la affligge in questo particolare momento della sua ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sembra essere un periodo facile per, in perenne lotta con se stessa e con le aspettative degli altri. La cantante ha pubblicato suuna poesia, uno sfogoe a cuore aperto che ha particolarmente colpito i suoi fan.a cuore aperto su: la poesia malinconica Forte e fragile allo stesso tempo,ha abituato il suo pubblico a confessioni a volte scomode, altre volte profondamente sincere. Sempre in linea con la sua personalità tanto entusiasta quanto votata all’emotività e all’irrequietezza, la cantante ha condiviso suuna sua riflessione, una poesia dal sapore triste e malinconico, con la quale ha voluto far emergere il senso di solitudine che la affligge in questo particolare momento della sua ...

