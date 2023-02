Cyberspionaggio russo e cinese | Paganini legge la relazione del Dis

(Di martedì 28 febbraio 2023) “L’attività delè particolarmente insidiosa perché portata avanti da attori che possiedono ingenti risorse finanziarie e professionali e sono spesso legati a Paesi come Russia e Cina”, spiega Pierluigi, amministratore delegato di Cybhorus, commentando la “sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022 presentata martedì mattina. Quali sono i trend che emergono da questo rapporto? La prima cosa è l’incidenza della componente geopolitica, la quale ha impattato sulla quasi totalità delle attività di intelligence. La sicurezza geopolitica viene calata nel contesto attuale identificando tre filoni legati all’intelligence:, sabotaggio e disinformazione. Sostanzialmente questi sono i tre elementi fondamentali che ...

... gruppi hacker che agiscono più sotto traccia per finalità prevalentemente di', ... sono emersi collegamenti con le agenzie di intelligence o comunque con l'establishment. Non solo ...... da quando il presidenteVladimir Putin ha imposto la cosiddetta mobilitazione parziale. Per ...di compensare la perdita di presa dell'intelligence affidandosi maggiormente aled ...... rendendosi responsabili di campagne di disinformazione, operazioni die, non ... secondo informazioni di stampa, il controspionaggio aveva sul radar da diversi mesi il quartetto, ...