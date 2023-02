Cybersicurezza | Intelligence | “Crescono attacchi da criminalità | boom furti identità”

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La migliorata capacità di attribuzione acquisita dall’e il più ampio ricorso da parte degli attori statuali o ‘state sponsored’ a strumenti impiegati anche da gruppi criminali ha consentito di rilevare una sensibile crescita deglidi matrice criminale, attestatisi al 47% del totale (+33 punti percentuali rispetto al 2021)”. E’ quanto si sottolinea nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa al 2022, curata dal Compartoe presentata oggi, riguardo alla minaccia cibernetica. “Si è confermato anche per il 2022 il ricorso da parte dei principali attori della minaccia alla registrazione di domini malevoli (circa il 41%, in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2021), ossia quelli connotati, per denominazione e caratteristiche, da un’elevata similitudine ...

(Adnkronos) - "La migliorata capacità di attribuzione acquisita dall'Intelligence e il più ampio ricorso da parte degli attori statuali o 'state sponsored' a strumenti impiegati anche da gruppi crimin ...