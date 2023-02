Cybersecurity | sanzioni e dipendenza dalla Cina L’analisi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di martedì 28 febbraio 2023) Le ultime nuove sul fronte della sicurezza digitale riguardano l’invito della Commissione europea a disinstallare l’apparentemente innocua applicazione TikTok di proprietà cinese dai dispositivi digitali e dai cellulari dei dipendenti per ridurre il rischio d’intrusione delle autorità cinesi nei dati interni. In effetti, secondo fonti della stessa compagnia, a questi dati hanno accesso alcuni suoi dipendenti per scopi imprecisati. Per gli stessi motivi gli Usa da tempo hanno posto all’indice l’applicazione a seguito di approfondite indagini, al pari di come hanno fatto e continuano a fare per un’ampia gamma di prodotti cinesi nei settori delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (Ict). L’Italia ha assunto finora un atteggiamento più cauto ma non meno attento ai rischi per la sicurezza nazionale, come dimostra la valutazione avviata per l’app TikTok, che potrebbe essere portata ...