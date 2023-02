Cutro | ottomila euro a testa agli scafisti | la cifra assurda per morire sulle coste italiane

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb –d’oro, oltre che carnefici. I trafficanti di esseri umani che hanno traghettato i clandestini verso la mortespiagge diavevano un tariffario non esattamente economico, come riporta Il Secolo d’Italia.a peso d’oro: gliper portare persone agridano vendetta Non solo assassini, ma pure ben retribuiti. Sale la rabbia dopo ciò che emerge sugli“di”, ovvero coloro che hanno condotto i clandestini proprio a Steccato di, vicino Crotone, dove oltre sessanta persone hanno trovato la morte ieri. Nel frattempo, sul posto, proseguono le ricerche della Guardia Costiera, supportata dalla Guardia di Finanza: ad ora sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : La follia è anche di chi spende così tanto per rischiare la vita in questo modo -

Solo 79 i sopravvissuti del naufragioeuro per ognuno dei migranti , saliti a bordo della barca naufragata ieri mattina davanti alle Coste di steccato di. I risparmi di una vita per ...euro per ognuno dei migranti, saliti a bordo della barca naufragata ieri mattina davanti alle Coste di steccato di. I risparmi di una vita per molti dei migranti finito poi in acqua. E' ...

Ottomila euro agli scafisti per andare a morire in Italia: il tariffario ... Secolo d'Italia

Marco Confortola e la polemica sull’ultimo 8000 . «Manca la prova della sua foto in cima» Corriere della Sera

Golgota, stangata alle famiglie Arena- Nicoscia e Mannolo, 48 ... Calabria 7

Greggio e crediti bloccati, Lukoil messa alle strette: ottomila persone in bilico per il risiko del petrolio La Repubblica

Manaslu, morta Hilaree Nelson RSI.ch Informazione

I migranti annegati al largo di Crotone si potevano salvare Sette ore di “giallo” tra il primo avvistamento e la tragedia a pochi metri dalla costa. Dalle motovedette rientrate all’assenza dei soccorr ...(Adnkronos) – Ottomila euro per ognuno dei migranti, saliti a bordo della barca naufragata ieri mattina davanti alle Coste di steccato di Cutro. I risparmi di una vita per molti dei migranti finito po ...