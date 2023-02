Cuoio di Toscana | a Lineapelle riflettori puntati sulla sostenibilità

Leggi su panorama

(Di martedì 28 febbraio 2023)- la più grande rassegna internazionale dedicata alla filiera della pelle - ha chiuso la sua 101esima edizione con numeri in forte crescita e la speranza di «far fiorire il domani». Con 1.161 espositori (544 concerie, 403 accessori/componenti, 164 tessuti e sintetici, 50 aziende di altri settori) e oltre 24.000 buyer e addetti ai lavori (il 55% in più rispetto alla scorsa edizione),è stata un’edizione di ritorno all’internazionalità pre-pandemica. Nel suo complesso, l’industria conciaria italiana ha registrato un aumento di fatturato pari all’8.8% a fronte di un lievissimo calo (-0.5%) nei volumi di produzione. L’export continua a rivestire un ruolo fondamentale, con un’incidenza superiore al 70% del fatturato complessivo del settore, con una crescita del 9.3% rispetto all’anno precedente. La sfida stilistica per il comparto nei ...