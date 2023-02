Crotone, scontro di versioni Guardia costiera-Frontex. ‘Nel primo alert solo una persona visibile’. ‘Tutte autorità avvisate di barca sovraffollata’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Due giorni di silenzio e poi uno scontro, almeno parziale, su cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica lungo le coste calabresi. La Guardia costiera rompe il mutismo seguito alla strage di migranti sulla spiaggia di Steccato di Cutro e spiega che l’alert di sabato riportava di una barca in navigazione nel mar Jonio che “risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta della nave”. Il velivolo di Frontex, sostiene la Guardia costiera, ha inviato la segnalazione al punto di contatto nazionale preposto per l’attività di ‘law enforcement’ – ovvero la Guardia di finanza – “informando, tra gli altri, per conoscenza, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Due giorni di silenzio e poi uno, almeno parziale, su cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica lungo le coste calabresi. Larompe il mutismo seguito alla strage di migranti sulla spiaggia di Steccato di Cutro e spiega che l’di sabato riportava di unain navigazione nel mar Jonio che “risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, conunavisibile sulla coperta della nave”. Il velivolo di, sostiene la, ha inviato la segnalazione al punto di contatto nazionale preposto per l’attività di ‘law enforcement’ – ovvero ladi finanza – “informando, tra gli altri, per conoscenza, anche ...

