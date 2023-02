Crotone, Piantedosi: “Da disperato non partirei, io educato a chiedermi cosa posso dare al mio Paese”. I naufraghi sono anche siriani e afghani (Di martedì 28 febbraio 2023) Da “disperato” non partirei “perché sono stato educato anche alla responsabilità di non chiedermi sempre io cosa devo aspettarmi dal luogo e dal Paese in cui vivo, ma anche quello che posso dare io al Paese in cui vivo per il riscatto dello stesso”. È un altro passaggio del discorso, criticato da più parti, fatto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, all’indomani della strage nel mare di Crotone dove hanno perso la vita oltre 60 migranti e altre decine risultano ancora “disperse”. I naufraghi provenivano prevalentemente da Siria, afghanistan, Iraq e Iran. Rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Da “” non“perchéstatoalla responsabilità di nonsempre iodevo aspettarmi dal luogo e dalin cui vivo, maquello cheio alin cui vivo per il riscatto dello stesso”. È un altro passaggio del discorso, criticato da più parti, fatto dal ministro dell’Interno Matteo, all’indomani della strage nel mare didove hanno perso la vita oltre 60 migranti e altre decine risultano ancora “disperse”. Iprovenivano prevalentemente da Siria,stan, Iraq e Iran. Rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di… - SeaWatchItaly : ??? 'La disperazione non è una giustificazione per chi si mette in viaggio'. L'orrore nelle parole di #Piantedosi m… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - AnnaTeresa2017 : RT @robertosaviano: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di fron… - SerafinoCelano : RT @ilmanifesto: Salgono a 63 le vittime della strage al largo di Crotone. All’appello mancano ancora una trentina di persone. Bufera su Pi… -