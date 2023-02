Crotone, le opposizioni a Piantedosi: “Spieghi il buco di 6 ore nei soccorsi”. E alla richiesta si allinea Fdi: “Lacune? Dobbiamo saperlo” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Cosa è accaduto e cosa ha fatto il governo tra le 22,30 di sabato e le 4,10 di domenica?”. E’ la domanda che, sul naufragio di Crotone, tutte le opposizioni hanno rivolto in commissione Affari Costituzionali, al Senato, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presente per una audizione. A soffermarsi sul punto sono stati i componenti di Pd, M5s e Italia Viva, in particolare e rispettivamente Andrea Giorgis, Barbara Floridia e Raffaella Paita. Tutti hanno fatto riferimento alla ricostruzione, l’unica a disposizione dell’opinione pubblica a 48 ore della strage del mare in cui sono morte oltre 60 persone, e che è emersa finora dai giornali. In quella ricostruzione, hanno sostenuto in commissione i senatori dei gruppi di opposizione, rimane un buco nelle ore precedenti all’arrivo del barcone vicino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Cosa è accaduto e cosa ha fatto il governo tra le 22,30 di sabato e le 4,10 di domenica?”. E’ la domanda che, sul naufragio di, tutte lehanno rivolto in commissione Affari Costituzionali, al Senato, al ministro dell’Interno Matteopresente per una audizione. A soffermarsi sul punto sono stati i componenti di Pd, M5s e Italia Viva, in particolare e rispettivamente Andrea Giorgis, Barbara Floridia e Raffaella Paita. Tutti hanno fatto riferimentoricostruzione, l’unica a disposizione dell’opinione pubblica a 48 ore della strage del mare in cui sono morte oltre 60 persone, e che è emersa finora dai giornali. In quella ricostruzione, hanno sostenuto in commissione i senatori dei gruppi di opposizione, rimane unnelle ore precedenti all’arrivo del barcone vicino ...

