Crotone | la storia di Nawel e Ahmed | lui | rifugiato in Germania | la aspettava in Italia per sposarsi Lei ora è tra i dispersi del naufragio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lui, giovane siriano,politico in. Lei, 23enne tunisina, bloccata nel suo Paese. Un anno e mezzo fa l’accordo di matrimonio siglato online dai genitori. Un sogno che si sarebbe dovuto realizzare a breve nel territorio tedesco, dove il promesso sposo aveva gettato le basi per una vita insieme. Ma, purtroppo, domenica 26 febbraio, nelle acque del Mar Jonio, a ridosso della costase, ogni speranza di futuro è andata in frantumi. Al momento(nome di fantasia ndr) è tra i migrantia seguito deldel barcone incagliatosi in una secca del mare in tempesta, a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, tragedia che finora ha registrato 64 vittime. “Aveva preso un volo che dalla Tunisia l’aveva portata in Turchia, dove, insieme ...