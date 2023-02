Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Ministro della Difesa italiano Guidoha preso parte alla riunione ministeriale sul tema “Africa”, svolta questa mattina in videoconferenza. Si è trattata di un’occasione di confronto sull’attuale situazione politica e per fare il punto sulla sicurezza in Africa con l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e per la Politica di Sicurezza dell’UE, Josepe i ministri di altri 15 Paesi. Nel suo intervento, il Ministroha sottolineato l’importanza dell’incontro considerato che le tensioni e i problemi che nascono nell’area hanno riverberi diretti e pericolosi in Europa. “In Africa sono sempre più presenti organizzazioni terroristiche, criminali e paramilitari attraverso le quali potenze straniere stanno cercando di accrescere la loro influenza” ha detto il Ministro evidenziando la necessità di garantire, oltre ...