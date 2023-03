(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Ministro della Difesa italiano Guidoha preso parte alla riunione ministeriale sul tema “Africa”, svolta questa mattina in videoconferenza. Si è trattata di un’occasione di confronto sull’attuale situazione politica e per fare il punto sulla sicurezza in Africa con l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e per la Politica di Sicurezza dell’UE, Josepe i ministri di altri 15 Paesi. Nel suo intervento, il Ministroha sottolineato l’importanza dell’incontro considerato che le tensioni e i problemi che nascono nell’area hanno riverberi diretti e pericolosi in Europa. “In Africa sono sempre più presenti organizzazioni terroristiche, criminali e paramilitari attraverso le quali potenze straniere stanno cercando di accrescere la loro influenza” ha detto il Ministro evidenziando la necessità di garantire, oltre ...

Tutto pronto per LetExpo 2023, l'evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità, organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere da mercoledì