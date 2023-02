Croazia, Dalic: “Non voterò ai The Best, troppa poca considerazione dei croati dalla Fifa” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Ct della nazionale croata, Dalic, ha dichiarato di non voler votare ai Fifa The Best, per la poca considerazione degli atleti croati nei vari premi. Queste la spiegazione della sua scelta: “Sono deluso dall’atteggiamento della Fifa nei confronti della nazionale croata perché sostengo fermamente che, sulla base di tutto ciò che abbiamo ottenuto come squadra nazionale, meritiamo più rispetto e considerazione da parte dell’organo di governo del calcio mondiale rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Siamo l’unica squadra nazionale che è stata tra le prime quattro squadre sia ai Mondiali in Qatar che nell’attuale ciclo della UEFA Nations League. Abbiamo raggiunto le prime pagine di tutto il mondo vincendo una partita contro la squadra più forte del ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Ct della nazionale croata,, ha dichiarato di non voler votare aiThe, per ladegli atletinei vari premi. Queste la spiegazione della sua scelta: “Sono deluso dall’atteggiamento dellanei confronti della nazionale croata perché sostengo fermamente che, sulla base di tutto ciò che abbiamo ottenuto come squadra nazionale, meritiamo più rispetto eda parte dell’organo di governo del calcio mondiale rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Siamo l’unica squadra nazionale che è stata tra le prime quattro squadre sia ai Mondiali in Qatar che nell’attuale ciclo della UEFA Nations League. Abbiamo raggiunto le prime pagine di tutto il mondo vincendo una partita contro la squadra più forte del ...

