Crisi e commozione: così i Ferragnez giocano con l'opinione pubblica (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo giorni e giorni di polemica sulla presunta Crisi, ecco il colpo di teatro che rimette tutto a posto tra casa Ferragnez e follower Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo giorni e giorni di polemica sulla presunta, ecco il colpo di teatro che rimette tutto a posto tra casae follower

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 68Stefania1101 : RT @TuttoMolto: La vita di noi prelemi è surreale?? Nel giro di una settimana siamo passati dalla disperazione per una crisi, la commozione… - Filomen83869405 : RT @TuttoMolto: La vita di noi prelemi è surreale?? Nel giro di una settimana siamo passati dalla disperazione per una crisi, la commozione… - Lucyinthesky_77 : RT @TuttoMolto: La vita di noi prelemi è surreale?? Nel giro di una settimana siamo passati dalla disperazione per una crisi, la commozione… - TuttoMolto : La vita di noi prelemi è surreale?? Nel giro di una settimana siamo passati dalla disperazione per una crisi, la com… -