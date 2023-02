Cresce la cosmetica in Italia, nel 2022 fatturato di 13,2 miliardi (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con un fatturato di 13,2 miliardi nel 2022 e previsioni per il 2023 che portano a un ulteriore balzo a 14,2 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto ai valori pre-Covid, il sistema della cosmetica in Italia crea 22,3 miliardi di valore condiviso. Questi alcuni dati che emergono in occasione dell'Assemblea pubblica 2023 di cosmetica Italia. La cosmetica come bene essenziale ma anche “un fiore all'occhiello del Made in Italy”, come l'ha definito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “E' un comparto che dà lustro all'Italia e che genera ricchezza e posti di lavoro. Non molti sanno che le competenze, la manifattura, la ricerca e lo ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con undi 13,2nele previsioni per il 2023 che portano a un ulteriore balzo a 14,2di euro, 2in più rispetto ai valori pre-Covid, il sistema dellaincrea 22,3di valore condiviso. Questi alcuni dati che emergono in occasione dell'Assemblea pubblica 2023 di. Lacome bene essenziale ma anche “un fiore all'occhiello del Made in Italy”, come l'ha definito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “E' un comparto che dà lustro all'e che genera ricchezza e posti di lavoro. Non molti sanno che le competenze, la manifattura, la ricerca e lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Cresce la cosmetica in Italia, nel 2022 fatturato di 13,2 miliardi - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cresce la cosmetica in Italia, nel 2022 fatturato di 13,2 miliardi - - blogsicilia : #notizie #sicilia Cresce la cosmetica in Italia, nel 2022 fatturato di 13,2 miliardi - - blogsicilia : #notizie #sicilia Cresce la cosmetica in Italia, nel 2022 fatturato di 13,2 miliardi - - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Con un fatturato di 13,2 miliardi nel 2022 e previsioni per il 2023 che portano a un ulteriore b… -