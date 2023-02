(Di martedì 28 febbraio 2023) Laagguanta lastagionale inA battendo la2-1 allo Zini. Josési fa espellere dopo un minuto di secondo tempo. Niente aggancio all’Inter CLAMOROSO ? Allo Zini è partita vera tra, con una squadra di Ballardini organizzatissima e molto in palla. Pronti-via e dopo 17? i padroni di casa passano in vantaggio. Meravigliosa la volée di Tsadjout a battere Rui Patricio. Lasi conferma squadra ostica e dopo aver messo in difficoltà Milan, Juventus e Inter inguaia anche la. Ma questa volta, i lombardi sognano il colpo grosso. Lapraticamente non tira mai in porta nel primo tempo. Nella ripresa,si sfoga in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Cremonese storica, prima vittoria in Serie A: Roma KO! Espulso Mourinho - - UeT1982 : Il Gruppo lombardo cambia pelle al marchio cremonese e lo specializza nei rimorchi dedicati alla gestione dei rifiu… -

... la posta in palio è alta e a chi pensa si possa trattare di una mera formalità bisogna ricordare il precedente di Coppa Italia, con lacapace di sbancare l'Olimpico e prendersi una...Soddisfatto l'assessore comunale al commercio, Alfredo: 'Oggi è una data. Questo regolamento ci permetterà di andare a garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale ...Dove vedere- Roma in tv La partita trae Roma, valida per la 24giornata di ... Nella top 10c'è un altro giocatore ancora in attività 15 - NESTOR SENSINI: in campo a 39 anni,...

Approvato il regolamento per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, Cremonese: "Giornata storica" IlPescara

Il Napoli sta disputando senza ombra di dubbio una delle migliori stagioni della sua storia moderna (e non solo). 26th February 2023 Wembley Stadium, London, England Carabao League Cup Final Football, ...La Cremonese vuole riservare alla Roma lo stesso tiro mancino che le tese in "Coppa Italia". E c'è un giocatore in cerca del bis e di vendetta.