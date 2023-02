Cremonese storica prima vittoria in Serie A: Mourinho espulso e furioso (Di martedì 28 febbraio 2023) La Cremonese vince 2-1 contro la Roma e si aggiudica la sua prima storia vittoria in Serie A, espulso Josè Mourinho. La Roma perde una ghiotta occasione, quella di riportarsi di nuovo davanti alla Lazio al quarto posto in classifica. I giallorossi di Mourinho hanno perso contro la Cremonese che allo stadio Giovanni Zini riesce a vincere per la prima volta in questa stagione, prima volta storica in Serie A. Decisive per la vittoria le reti di Tsadjout e Ciofani, in mezzo il gol del pareggio di Spinazzola. Non sono bastati nemmeno i di recupero per permettere a Dybala e compagni di agguantare quantomeno il pareggio. Al 46? espulso Josè ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Lavince 2-1 contro la Roma e si aggiudica la suastoriainA,Josè. La Roma perde una ghiotta occasione, quella di riportarsi di nuovo davanti alla Lazio al quarto posto in classifica. I giallorossi dihanno perso contro lache allo stadio Giovanni Zini riesce a vincere per lavolta in questa stagione,voltainA. Decisive per lale reti di Tsadjout e Ciofani, in mezzo il gol del pareggio di Spinazzola. Non sono bastati nemmeno i di recupero per permettere a Dybala e compagni di agguantare quantomeno il pareggio. Al 46?Josè ...

