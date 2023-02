Cremonese-Roma, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Allo Zini di Cremona la Roma insegue il secondo successo consecutivo per rispondere ai successi di Lazio e Milan e restare in zona Champions approfittando anche del passo falso dell’Inter a Bologna. Non sarà facile, però, contro la Cremonese, che ha già fatto lo sgambetto ai giallorossi in Coppa Italia ma continua a faticare in campionato, dove è ancora a secco di vittorie. Il fischio d’inizio a Cremonese-Roma, valevole per la 24esima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18:30 di oggi. Il momento delle due squadre 9 pareggi, 14 sconfitte e 0 vittorie. È il magro bottino della Cremonese, l’unica squadra ancora a secco di vittorie nei top 5 campionati europei. Il cambio in panchina, che ha portato Ballardini a sostituire Alvini, non ha prodotto gli effetti sperati e i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Allo Zini di Cremona lainsegue il secondo successo consecutivo per rispondere ai successi di Lazio e Milan e restare in zona Champions approfittando anche del passo falso dell’Inter a Bologna. Non sarà facile, però, contro la, che ha già fatto lo sgambetto ai giallorossi in Coppa Italia ma continua a faticare in campionato, dove è ancora a secco di vittorie. Il fischio d’inizio a, valevole per la 24esima giornata diA, è in programma alle ore 18:30 di oggi. Il momento delle due squadre 9 pareggi, 14 sconfitte e 0 vittorie. È il magro bottino della, l’unica squadra ancora a secco di vittorie nei top 5 campionati europei. Il cambio in panchina, che ha portato Ballardini a sostituire Alvini, non ha prodotto gli effetti sperati e i ...

