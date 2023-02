Cremonese-Roma, Mourinho espulso per proteste contro il quarto uomo: «È stato lui» (Di martedì 28 febbraio 2023) Mourinho espulso a Cremona. dove al 71esimo Cremonese e Roma sull’1-1. Al gol di Tsadjout al 17? ha risposto Spinazzola al 70esimo. All’inizio del secondo tempo Mourinho è stato espulso. Al 46? lo Special One lamenta un fallo non fischiato dal direttore di gara Piccini. Mou va dal quarto uomo protestando veementemente. Molto duro nei confronti dell’assistente arbitrale e viene espulso. Non si capisce bene che cosa sia successo. Mourinho continua a dire: «È stato lui» rivolgendosi al quarto uomo. Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Sky riporta che Mourinho si sia lamentato di un atteggiamento poco ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023)a Cremona. dove al 71esimosull’1-1. Al gol di Tsadjout al 17? ha risposto Spinazzola al 70esimo. All’inizio del secondo tempo. Al 46? lo Special One lamenta un fallo non fischiato dal direttore di gara Piccini. Mou va dalprotestando veementemente. Molto duro nei confronti dell’assistente arbitrale e viene. Non si capisce bene che cosa sia successo.continua a dire: «Èlui» rivolgendosi al. Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Sky riporta chesi sia lamentato di un atteggiamento poco ...

