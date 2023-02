Cremonese-Roma, Mourinho espulso non ci sta (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Cosa è successo con il quarto uomo Serra? Sono emotivo, ma non pazzo. Per avere una reazione del genere vuol dire che è successo qualcosa”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma Josè Mourinho a Dazn nell’acceso dopo partita nella sconfitta con la Cremonese per 2-1. Il tecnico portoghese è stato espulso dopo un minuto dall’inizio della ripresa. “Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché l’arbitro mi ha espulso, ma è stato il quarto uomo a dirglielo, non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che mi ha detto e come mi ha trattato. Voglio capire se esiste la registrazione dell’audio. Non voglio entrare nell’ottica che lui è di Torino e la prossima gara è contro la Juventus. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio degli arbitri e ho detto di dire ciò che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Cosa è successo con il quarto uomo Serra? Sono emotivo, ma non pazzo. Per avere una reazione del genere vuol dire che è successo qualcosa”. Lo ha dichiarato il tecnico dellaJosèa Dazn nell’acceso dopo partita nella sconfitta con laper 2-1. Il tecnico portoghese è statodopo un minuto dall’inizio della ripresa. “Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché l’arbitro mi ha, ma è stato il quarto uomo a dirglielo, non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che mi ha detto e come mi ha trattato. Voglio capire se esiste la registrazione dell’audio. Non voglio entrare nell’ottica che lui è di Torino e la prossima gara è contro la Juventus. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio degli arbitri e ho detto di dire ciò che ...

