Cremonese-Roma le pagelle e il tabellino della partita (Di martedì 28 febbraio 2023) . Occasione d’oro per i giallorossi che possono mettere pressione a Milan ed Inter per la zona Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma torna in campo dopo aver rimontato il Salisburgo nei playoff qualificazione dell’Europa League. I giallorossi si presenteranno a Cremona con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) . Occasione d’oro per i giallorossi che possono mettere pressione a Milan ed Inter per la zona Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Latorna in campo dopo aver rimontato il Salisburgo nei playoff qualificazione dell’Europa League. I giallorossi si presenteranno a Cremona con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Back to league action… ?? ?? Cremonese ? 18:30 ??? Giovanni Zini Stadium ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #CremoneseRoma - brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - romanewseu : #Cremonese-#Roma, #Mourinho dalla tribuna suggerisce i primi cambi - ematr_86 : #CremoneseRoma Roma troppo nervosa ma può ancora vincerla, Cremonese non sembra granchè come squadra stasera -