Cremonese-Roma | le formazioni ufficiali

Riportiamo le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma, sfida valevole per la 24° giornata di Serie A. Dirigerà l'incontro l'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Pagliardini, e dal quarto uomo Serra. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Bello e Manganiello. Calcio d'inizio ore 18:30 allo Stadio "Giovanni Zini" di Cremona. Ad un passo dal primo successo in campionato nell'ultimo turno in casa del Torino, la Cremonese col passare delle giornate vede affievolirsi le possibilità di permanenza nella massima categoria. La momentanea rimonta firmata da Tsadjout e Valeri, non è bastata ai grigiorossi per imporsi dopo una gara complessivamente ben giocata. Questo pomeriggio gli uomini di Ballardini, ospiteranno una Roma in ottima condizione e ...

