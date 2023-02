Cremonese-Roma 2-1 | prima vittoria grigiorossa

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Labatte la2-1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista lain campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i capitolini in Coppa Italia, si impone con i gol di Tsadjout al 17' e di Ciofani, a segno su rigore all'83'. Per laallenata da Mourinho, espulso all'inizio della ripresa, momentaneo pareggio di Spinazzola al 71'. Il successo consente alladi salire a 12 punti, di scavalcare la Sampdoria e lasciare l'ultimo posto in classifica. La, ferma a quota 44, è quinta alle spalle della Lazio. LA PARTITA - Dopo la sfida vinta dai lombardi in Coppa Italia, Mourinho per la replica in Serie A punta inizialmente su Belotti, dopo la bella prestazione in Europa ...

