Cremonese-Roma 2-1, prima vittoria grigiorossa (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Cremonese batte la Roma 2-1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista la prima vittoria in campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i capitolini in Coppa Italia, si impone con i gol di Tsadjout al 17? e di Ciofani, a segno su rigore all'83'. Per la Roma allenata da Mourinho, espulso all'inizio della ripresa, momentaneo pareggio di Spinazzola al 71?. Il successo consente alla Cremonese di salire a 12 punti, di scavalcare la Sampdoria e lasciare l'ultimo posto in classifica. La Roma, ferma a quota 44, è quinta alle spalle della Lazio. L'articolo proviene da Italia Sera.

