Cremonese - Roma 2 - 1 | prima vittoria grigiorossa

L'ultima volta che laaveva vinto una partita di Serie A metà dei giocatori dellain campo stasera allo Zini non erano neppure nati . Non solo: era dal 1930 che lanon batteva i giallorossi in casa.I lombardi vincono con i gol di Tsadjout e Ciofani, ora sono penultimi davanti alla Samp Labatte la2 - 1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022 - 2023 e conquista la prima vittoria in campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i ...Abbonati per leggere anchenome Associazione Sportivaanno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche, formazioni ufficiali e dove vedere la ...

Prima vittoria in Serie A per la Cremonese di Davide Ballardini che fa la voce grossa, in casa, contro la Roma di José Mourinho ...Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro la Cremonese Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 della Roma sul campo della Cremonese. Ecco le parole del portog ...